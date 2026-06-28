Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Νότια Αφρική - Καναδάς και το Stoiximan AegeanBall Festival
Κυριακή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις υπόλοιπες μέρες, καθώς η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου τελείωσε και ξεκινάει η φάση των «32», η οποία θα έχει σαφώς λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με πριν.
Η δράση λοιπόν περιορίζεται σε ένα μόνο παιχνίδι, με τη Νότια Αφρική να έρχεται αντιμέτωπη με τον Καναδά, με στόχο μία θέση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Νωρίτερα στις 19:00 (ΕΡΤ1) θα ξεκινήσει η Diamond League στο Παρίσι και στις 19:30 (Mega News) θα διεξαχθεί το3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP. Τέλος στις 21:00 (Cosmote Sport 4) θα ξεκινήσει η 2η ημέρα του Stoiximan AegeanBall Festival.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- IAAF Diamond League Παρίσι (19:00, ΕΡΤ1)
- 3ο PIRAEUS STREET LONG JUMP (19:30, MEGA News)
- Stoiximan AegeanBall Festival 2η ημέρα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Νότια Αφρική - Καναδάς (22:00, ΕΡΤ2 - Live από το Gazzetta)
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