Η Αργεντινή κέρδισε εύκολα με 3-1 την Ιορδανία στο φινάλε της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, με τον Μέσι να σκοράρει ξανά.

Σε εύκολη υπόθεση μετέτρεψε όπως αναμενόταν την αναμέτρηση της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ η Αργεντινή, που επικράτησε με 1-3 της Ιορδανίας.

Το σύνολο του Λιονέλ Σκαλόνι έκανε το 3/3 και πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των «32» και το Πράσινο Ακρωτήρι (4/7, 01:00), με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει ξανά, παρότι ήρθε από τον πάγκο.

Ο Pulga σημείωσε το τελικό 1-3 στο 80'με απίθανη εκτέλεση φάουλ, αφού προηγουμένως ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ επίσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ Λαουτάρο Μαρτίνες (πέναλτι, 31') και Αλ Ταμάρι (54') είχαν επίσης στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

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