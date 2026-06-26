Σενεγάλη - Ιράκ: Νέο γκολ του Γκέιγ για το 4-0
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Δεύτερο τέρμα για τον Γκέιγ και τέταρτο για τη Σενεγάλη στον αγώνα με το Ιράκ.
Μπήκε στο ματς και έκανε τη διαφορά για τη Σενεγάλη ο Γκέιγ, που πέτυχε και δεύτερο γκολ με νέο δυνατό σουτ στο 71ο λεπτό, κάνοντας το 4-0 ενάντια στο Ιράκ.
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