Δεύτερο τέρμα για τον Γκέιγ και τέταρτο για τη Σενεγάλη στον αγώνα με το Ιράκ.

Μπήκε στο ματς και έκανε τη διαφορά για τη Σενεγάλη ο Γκέιγ, που πέτυχε και δεύτερο γκολ με νέο δυνατό σουτ στο 71ο λεπτό, κάνοντας το 4-0 ενάντια στο Ιράκ.