ΗΠΑ - Αυστραλία: Άνοιξε το σκορ η Αμερική με... βοήθεια των Καγκουρό
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Προβάδισμα από νωρίς για τις ΗΠΑ, αφού μόλις στο 11΄ο Μπαλογκάν έκανε την κούρσα από τα αριστερά και ο Μπέρτζες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Ιδανικό ξεκίνημα για τις ΗΠΑ στο ματς απέναντι στην Αυστραλία. Μόλις στο 11΄ ο Μπαλογκάν έκανε την κούρσα από τα αριστερά και το γύρισμα στην περιοχή, με τον Μπόρτζες να στέλνει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Team USA.
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