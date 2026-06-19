Προβάδισμα από νωρίς για τις ΗΠΑ, αφού μόλις στο 11΄ο Μπαλογκάν έκανε την κούρσα από τα αριστερά και ο Μπέρτζες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ιδανικό ξεκίνημα για τις ΗΠΑ στο ματς απέναντι στην Αυστραλία. Μόλις στο 11΄ ο Μπαλογκάν έκανε την κούρσα από τα αριστερά και το γύρισμα στην περιοχή, με τον Μπόρτζες να στέλνει άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Team USA.