Ο 23χρονος Ισμαέλ Κονέ του Καναδά υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης, που θα τον αφήσει εκτός γηπέδων για 4-5 μήνες.

Άτυχος ο Κονέ! Ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο τραυματίστηκε στο Καναδάς - Κατάρ, μετά από μαρκάρισμα του Μαντιμπό, με τις εικόνες να σοκάρουν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

Ο παίκτης των συνδιοργανωτών θα χάσει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ και θα χειρουργηθεί. Στο σημερινό 6-0 των Καναδών, οι εικόνες από τη στιγμή του τραυματισμού του άφησαν άπαντες άναυδους και ο ίδιος αποθεώθηκε στην έξοδο του με φορείο από το Vancouver Stadium.

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Μαντιμπό πήγε στα αποδυτήρια των Καναδών για να ζητήσει συγγνώμη και να δει την κατάσταση του Κονέ, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της οικοδέσποινας, Τζέσι Μαρς.