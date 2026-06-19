Κονέ: Υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ
Άτυχος ο Κονέ! Ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο τραυματίστηκε στο Καναδάς - Κατάρ, μετά από μαρκάρισμα του Μαντιμπό, με τις εικόνες να σοκάρουν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.
Ο παίκτης των συνδιοργανωτών θα χάσει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ και θα χειρουργηθεί. Στο σημερινό 6-0 των Καναδών, οι εικόνες από τη στιγμή του τραυματισμού του άφησαν άπαντες άναυδους και ο ίδιος αποθεώθηκε στην έξοδο του με φορείο από το Vancouver Stadium.
Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Μαντιμπό πήγε στα αποδυτήρια των Καναδών για να ζητήσει συγγνώμη και να δει την κατάσταση του Κονέ, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της οικοδέσποινας, Τζέσι Μαρς.
🚨🇨🇦 Understand Canada midfielder Ismael Koné has suffered fractured fibula and tibia fracture as well.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
He’s now in the hospital with his mother Suzanne, supporting ahead of surgery.
Koné could be out for 4-5 months, World Cup over.
Madibo went to apologize in dressing room. pic.twitter.com/6ZcfzlmpXN
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