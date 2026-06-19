Κονέ: Υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ

Κονέ: Υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και χάνει το υπόλοιπο Μουντιάλ
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Ο 23χρονος Ισμαέλ Κονέ του Καναδά υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης, που θα τον αφήσει εκτός γηπέδων για 4-5 μήνες.

Άτυχος ο Κονέ! Ο 23χρονος Καναδός της Σασουόλο τραυματίστηκε στο Καναδάς - Κατάρ, μετά από μαρκάρισμα του Μαντιμπό, με τις εικόνες να σοκάρουν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

Ο παίκτης των συνδιοργανωτών θα χάσει όλο το υπόλοιπο Μουντιάλ και θα χειρουργηθεί. Στο σημερινό 6-0 των Καναδών, οι εικόνες από τη στιγμή του τραυματισμού του άφησαν άπαντες άναυδους και ο ίδιος αποθεώθηκε στην έξοδο του με φορείο από το Vancouver Stadium.

Αξίζει να αναφερθεί, πως ο Μαντιμπό πήγε στα αποδυτήρια των Καναδών για να ζητήσει συγγνώμη και να δει την κατάσταση του Κονέ, όπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της οικοδέσποινας, Τζέσι Μαρς.

@Photo credits: Associated Press

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