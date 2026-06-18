Τσεχία - Ν. Αφρική: Ο Σάντιλεκ δίνει προβάδισμα με το... καλησπέρα!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Γκολ με το... καλησπέρα για την Τσεχία, η οποία δείχνει από νωρίς τις προθέσεις της στην αναμέτρησης της 2ης αγωνιστικής με τη Ν. Αφρική.
Η Τσεχία μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πίεσε τη Ν. Αφρική και στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης βρήκε δίχτυα. Η αδράνεια στην άμυνα των Αφρικανών έδωσε την ευκαιρία στους Τσέχους να κυκλοφορήσουν ιδανικά, με τον Σοϊκα να μοιράζει στον Σάντιλεκ, ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0. Θυμίζουμε, πως τόσο η Τσεχία όσο και η Ν. Αφρική είχαν ηττηθεί στην πρεμιέρα του Μουντιάλ από Ν. Κορέα και Μεξικό αντίστοιχα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.