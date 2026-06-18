Τσεχία - Ν. Αφρική: Ο Σάντιλεκ δίνει προβάδισμα με το... καλησπέρα!

Γκολ με το... καλησπέρα για την Τσεχία, η οποία δείχνει από νωρίς τις προθέσεις της στην αναμέτρησης της 2ης αγωνιστικής με τη Ν. Αφρική.

Η Τσεχία μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πίεσε τη Ν. Αφρική και στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης βρήκε δίχτυα. Η αδράνεια στην άμυνα των Αφρικανών έδωσε την ευκαιρία στους Τσέχους να κυκλοφορήσουν ιδανικά, με τον Σοϊκα να μοιράζει στον Σάντιλεκ, ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 1-0. Θυμίζουμε, πως τόσο η Τσεχία όσο και η Ν. Αφρική είχαν ηττηθεί στην πρεμιέρα του Μουντιάλ από Ν. Κορέα και Μεξικό αντίστοιχα.