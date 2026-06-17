Αυστρία - Ιορδανία: Το γκολ του Ολβάν που έφερε τον αγώνα στα ίσα
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Ο Ολβάν με ένα πολύ όμορφο γκολ στο 50΄ σκόραρε για την Ιορδανία και έφερε την ισορροπία στον αγώνα με την Αυστρία.
Μόλις πέντε λεπτά μετά την επανέναρξη του αγώνα, η Ιορδανία, η οποία σήμερα κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκόραρε και έφερε τον αγώνα στην απόλυτη ισορροπία.
Πιο συγκεκριμένα, στο 50 ο 26χρόνος επιθετικός βρέθηκε μπροστά στην εστία και ευστόχησε εξ επαφής, με την μπάλα να πηγαίνει στο δεξί δοκάρι και να καταλήγει μέσα στα δίχτυα για το 1-1.
@Photo credits: Associated Press
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