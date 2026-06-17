Ο Ολβάν με ένα πολύ όμορφο γκολ στο 50΄ σκόραρε για την Ιορδανία και έφερε την ισορροπία στον αγώνα με την Αυστρία.

Μόλις πέντε λεπτά μετά την επανέναρξη του αγώνα, η Ιορδανία, η οποία σήμερα κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκόραρε και έφερε τον αγώνα στην απόλυτη ισορροπία.

Πιο συγκεκριμένα, στο 50 ο 26χρόνος επιθετικός βρέθηκε μπροστά στην εστία και ευστόχησε εξ επαφής, με την μπάλα να πηγαίνει στο δεξί δοκάρι και να καταλήγει μέσα στα δίχτυα για το 1-1.