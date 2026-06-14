Μουντιάλ 2026: Το Κατάρ τιμώρησε την Ελβετία στο 94' με το 1-1
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Απίστευτο και όμως ποδοσφαιρικό! Το Κατάρ έκανε την μεγάλη ζημιά στην Ελβετία στο 1-1 με σκόρερ - όπως φάνηκε από το ριπλέι - τον αμυντικό Μουχέιμ με αυτογκόλ.
Ιστορική ισοπαλία για το Κατάρ με τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ! Το Κατάρ σκόραρε με την κεφαλιά του Μουχέιμ (αυτογκόλ) - όπως φάνηκε από την κάμερα - στο 94' έπειτα από σέντρα για να κάνει το 1-1 απέναντι στην Ελβετία. Στην φάση αυτή για το Κατάρ σηκώθηκε για την κεφαλιά ο Κούχι για έρθει αυτό το τέρμα. Η FIFA πάντως χρέωσε το γκολ στον Κούχι.
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