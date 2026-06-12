Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ της Ελλάδας που έσπασε δύο φορές και θα σπάσει ξανά
Η πρώτη μέρα -ή βραδιά, για μας στην Ελλάδα- του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με νίκες για Μεξικό και Νότια Κορέα, με το ίδιο ρεκόρ να σπάει δύο φορές στις δύο αναμετρήσεις. Ένα ρεκόρ που αφορά και την Εθνική μας ομάδα...
Μέχρι φέτος, βλέπετε, ο Ότο Ρεχάγκελ ήταν ο γηραιότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει στην τελική φάση του θεσμού, καθώς ήταν 71 ετών και 317 στο Μουντιάλ του 2010. Ένα ρεκόρ που άντεξε μέχρι την πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, με τον Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής να παίρνει την πρωτιά καθώς ήταν χθες 74 ετών και 62 ημερών.
Η... χαρά του εντούτοις θα κρατούσε μερικές ώρες, με τον Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας να είναι 74 ετών και 284 ημερών! Μια πρωτιά βέβαια που επίσης θα αντέξει για λίγες ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι να παίξει του Κουρασάο, του 78χρονου Ντικ Άντβοκαατ.
👨🦳 After two games at the 2026 World Cup, the record for the oldest coach in the 96-year history of the competition has already been broken twice!— The Sweeper (@SweeperPod) June 12, 2026
South Africa’s Hugo Broos (74y 62d) broke the record held by Otto Rehhagel, who was 71 when he led Greece in 2010, before Czechia’s… pic.twitter.com/AdaY2FeuZ5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.