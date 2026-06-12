Δείτε ποιο είναι το ρεκόρ που έσπασε δύο φορές την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναμένεται να σπάσει ξανά.

Η πρώτη μέρα -ή βραδιά, για μας στην Ελλάδα- του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με νίκες για Μεξικό και Νότια Κορέα, με το ίδιο ρεκόρ να σπάει δύο φορές στις δύο αναμετρήσεις. Ένα ρεκόρ που αφορά και την Εθνική μας ομάδα...

Μέχρι φέτος, βλέπετε, ο Ότο Ρεχάγκελ ήταν ο γηραιότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει στην τελική φάση του θεσμού, καθώς ήταν 71 ετών και 317 στο Μουντιάλ του 2010. Ένα ρεκόρ που άντεξε μέχρι την πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, με τον Ούγκο Μπρόος της Νότιας Αφρικής να παίρνει την πρωτιά καθώς ήταν χθες 74 ετών και 62 ημερών.

Η... χαρά του εντούτοις θα κρατούσε μερικές ώρες, με τον Μίροσλαβ Κούμπεκ της Τσεχίας να είναι 74 ετών και 284 ημερών! Μια πρωτιά βέβαια που επίσης θα αντέξει για λίγες ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι να παίξει του Κουρασάο, του 78χρονου Ντικ Άντβοκαατ.