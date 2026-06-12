Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, ο τελικός του Ολυμπιακού στο πόλο και το Καναδάς - Βοσνία
Παρασκευή σήμερα (12/6) και το Παγκόσμιο Κύπελλο επιτέλους ξεκίνησε, με το ενδιαφέρον αμείωτο για τους ποδοσφαιρόφιλους, με τους αγώνες πλέον να αυξάνονται στις αθλητικές μεταδόσεις.
Το σημερινό μενού αρχίζει στις 14:00 με τους Galacticos by Interwetten που θα σας μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ομάδων και θα σχολιάσουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ.
Ακολουθεί στις 18:00 (ΕΡΤ Σπορτς 3) το παιχνίδι της Εθνικής γυναικών στο βόλεϊ με το Κόσοβο για το ευρωπαϊκό λιγκ, ενώ δυο ώρες μετά (20:00, ΕΡΤ Σπορτς 1) και η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών παίζει με την Ισλανδία για το European League.
Στις 21:00 (Cosmote Sport 4) έχουμε τον ημιτελικό της ισπανικής λίγκας στο μπάσκετ ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπανταλόνα, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία, στην δική τους μουντιαλική πρεμιέρα.
Την ίδια ώρα (22:00, Mega news) τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο διεκδικούν τον τίτλο του Champions League, στον μεγάλο τελικό με τη Φερεντσβάρος.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Κόσοβο - Ελλάδα (18:00, ΕΡΤ Σπορτς 3)
- Ισλανδία - Ελλάδα (20:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Βαλένθια - Μπανταλόνα (21:00, Cosmote Sport 4)
- Καναδάς - Βοσνία (22:00, ΕΡΤ2)
- Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος (22:00, Mega news)
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