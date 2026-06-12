Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (12/6) αθλητικών μεταδόσεων.

Παρασκευή σήμερα (12/6) και το Παγκόσμιο Κύπελλο επιτέλους ξεκίνησε, με το ενδιαφέρον αμείωτο για τους ποδοσφαιρόφιλους, με τους αγώνες πλέον να αυξάνονται στις αθλητικές μεταδόσεις.

Το σημερινό μενού αρχίζει στις 14:00 με τους Galacticos by Interwetten που θα σας μεταφέρουν τα τελευταία νέα των ομάδων και θα σχολιάσουν την πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Ακολουθεί στις 18:00 (ΕΡΤ Σπορτς 3) το παιχνίδι της Εθνικής γυναικών στο βόλεϊ με το Κόσοβο για το ευρωπαϊκό λιγκ, ενώ δυο ώρες μετά (20:00, ΕΡΤ Σπορτς 1) και η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών παίζει με την Ισλανδία για το European League.

Στις 21:00 (Cosmote Sport 4) έχουμε τον ημιτελικό της ισπανικής λίγκας στο μπάσκετ ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπανταλόνα, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία, στην δική τους μουντιαλική πρεμιέρα.

Την ίδια ώρα (22:00, Mega news) τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο διεκδικούν τον τίτλο του Champions League, στον μεγάλο τελικό με τη Φερεντσβάρος.

Οι σημερινές μεταδόσεις