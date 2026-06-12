Την ώρα που η Λ.Δ. του Κονγκό δοκιμάζεται από έξαρση του ιού Έμπολα, η εθνική ομάδας της χώρας έφτασε χωρίς προβλήματα στις ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά μετά το 1974, η Λ.Δ. του Κονγκό θα εκπροσωπηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την αποστολή μάλιστα να φτάνει στις ΗΠΑ την Πέμπτη (11/6).

Οι Κονγκολέζοι έφτασαν, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, δίχως προβλήματα στο Χιούστον, την ώρα που η αφρικανική χώρα δοκιμάζεται από έξαρση του ιού Έμπολα. Η αποστολή της εθνικής ομάδας έκανε προετοιμασία στο Βέλγιο, ακυρώνοντας τις προπονήσεις που είχε προγραμματίσει εντός συνόρων.

Σημειώνεται επίσης πως οι Αμερικανοί επέμεναν να απομονωθούν οι διεθνείς για 21 ημέρες πριν εισέλθουν στη χώρα, εντούτοις φαίνεται πως βρέθηκε η χρυσή τομή. Παράλληλα, τα βλέμματα τράβηξε και η περιβολή των Κονγκολέζων, που εμφανίστηκαν με μαύρα κουστούμια με... λεοπάρ λεπτομέρεια και ασορτί τσάντες! Και πώς να μην συμβεί αυτό, όταν το παρατσούκλι της ομάδας είναι οι Λεοπαρδάλεις...