Ο Τζάνι Ινφαντίνο μίλησε στα ΜΜΕ ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προ των πυλών και ο Τζάνι Ινφαντίνο παρέθεσε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά από αρκετά χρόνια, σχολιάζοντας μερικά από τα πιο φλέγοντα ζητήματα ενόψει της έναρξης της διοργάνωσης. Αναφορικά με την άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ στον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν, ο πρόεδρος της FIFA απάντησε πως «είναι λυπηρό αυτό που συνέβη στον Ομάρ. Αλλά, και πάλι, δεν ελέγχουμε τα πάντα.

Προσπαθούμε, συζητάμε, βλέπουμε. Ίσως είναι καλύτερο απλώς να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε. Προσπαθούμε να λύσουμε τα πάντα. Μερικές φορές οι φωνές και οι καβγάδες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Μην με πιστέψετε αν δεν θέλετε, αλλά πάντα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν είμαστε οι βασιλιάδες του κόσμου».

Ακολούθως, ο Ινφαντίνο πρόσθεσε σε σχετική ερώτηση πως «το 2035, πιστεύω, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας φαινόταν φυσιολογικό η FIFA να υπαγορεύει στη βρετανική κυβέρνηση ποιον θα αφήσει να μπει στη χώρα και ποιον όχι; Ίσως. Ίσως σας φαίνεται φυσιολογικό. Δοκιμάστε να μπείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία ή σε άλλες χώρες χωρίς βίζα. Δεν είναι εύκολο.

Ο κόσμος μας είναι ένας πολύ επιθετικός κόσμος. Η ασφάλεια καθορίζει τα πάντα. Πρέπει να σέβεστε τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Όταν λέω “χαλαρώστε”, δεν εννοώ να χαλαρώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Εμπιστευτείτε μας ότι εργαζόμαστε στο παρασκήνιο. Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο θετική και να βρίσκουμε λύσεις. Μερικές φορές τα καταφέρνουμε, άλλες όχι.

Ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν να αγωνιστεί στην Αμερική. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Δεν ζούμε στη Σελήνη, ζούμε στον πλανήτη Γη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελπίζω να έχουμε κάποια καλά νέα».