FIFA και Κίνα υπέγραψαν συμβόλαιο-ρεκόρ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

FIFA και Κίνα υπέγραψαν συμβόλαιο-ρεκόρ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

fifa_2

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η FIFA ανακοίνωσε συμφωνία «μαμούθ» με τη Κίνα, σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την περασμένη Παρασκευή (15/05), η FIFA ανακοίνωσε την παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 και του 2030, καθώς και για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031 για την ηπειρωτική Κίνα (εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο China Media Group (CMG).

Το πρωί της Τρίτης (19/05), ένας εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αποκάλυψε ότι η σύμβαση αυτή ήταν «η μεγαλύτερη στην ιστορία της FIFA με αυτήν την περιοχή (Κίνα)», ενώ η αξία της, η οποία δεν αποκαλύφθηκε, είναι «σημαντικά υψηλότερη από τα αναφερόμενα στοιχεία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, «The Paper», ανέφερε πως η παραπάνω συμφωνία έκλεισε στα 60 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ), ένα ποσό αισθητά μικρότερο από τα 300 εκατομμύρια που είχε ζητήσει αρχικά η FIFA.

 

Η σύμβαση αυτή πάντως, βάζει «τέλος» σε μια ασυνέπεια που άφησε μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων στο σκοτάδι σχετικά με τη μετάδοση ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του στις 11 Ιουνίου.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα