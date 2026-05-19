FIFA και Κίνα υπέγραψαν συμβόλαιο-ρεκόρ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η FIFA ανακοίνωσε συμφωνία «μαμούθ» με τη Κίνα, σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την περασμένη Παρασκευή (15/05), η FIFA ανακοίνωσε την παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 και του 2030, καθώς και για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031 για την ηπειρωτική Κίνα (εκτός του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο China Media Group (CMG).

China Media Group confirmed as the official broadcaster in China PR for FIFA World Cup 2026™ and FIFA World Cup 2030™. The deal also includes rights for FIFA Women's World Cup 2027™ and the FIFA Women's World Cup 2031™.



Το πρωί της Τρίτης (19/05), ένας εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αποκάλυψε ότι η σύμβαση αυτή ήταν «η μεγαλύτερη στην ιστορία της FIFA με αυτήν την περιοχή (Κίνα)», ενώ η αξία της, η οποία δεν αποκαλύφθηκε, είναι «σημαντικά υψηλότερη από τα αναφερόμενα στοιχεία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Από την πλευρά του το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, «The Paper», ανέφερε πως η παραπάνω συμφωνία έκλεισε στα 60 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 51 εκατομμύρια ευρώ), ένα ποσό αισθητά μικρότερο από τα 300 εκατομμύρια που είχε ζητήσει αρχικά η FIFA.

🚨REPORT: FIFA has settled on a broadcasting deal with China for $60M just 27 days out from the tournament



Η σύμβαση αυτή πάντως, βάζει «τέλος» σε μια ασυνέπεια που άφησε μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων στο σκοτάδι σχετικά με τη μετάδοση ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του στις 11 Ιουνίου.