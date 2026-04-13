Η Γκάνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κάρλος Κεϊρόζ ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ομάδας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Πορτογάλο να γράφει ιστορία...

Ο Κάρλος Κεϊρόζ στα 73 του χρόνια, θα είναι παρών το καλοκαίρι στα αμερικανικά γήπεδα, καθοδηγώντας την εθνική Γκάνας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026! Ο πολύπειρος Πορτογάλος προπονητής γίνεται ένας από τους ελάχιστους στην ιστορία που θα συμμετάσχουν σε τέσσερα Μουντιάλ, ενώ είναι επίσης μεταξύ των λίγων που θα έχουν καθοδηγήσει τρεις διαφορετικές εθνικές ομάδες στη διοργάνωση. «Ο προπονητής Κεϊρόζ ξεκινά αμέσως την εργασία του για να προετοιμάσει τα Μαύρα Αστέρια για το τουρνουά, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Ο Πορτογάλος τεχνικός διαδέχεται τον Ότο Άντο, ο οποίος απολύθηκε πριν από 15 ημέρες, μετά την φιλική ήττα της Γκάνας με 2-1 από τη Γερμανία. Η ομάδα της Αφρικής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 17 Ιουνίου απέναντι στον Παναμά στο Τορόντο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Αγγλία και την Κροατία για τη φάση των ομίλων.