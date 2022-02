Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως οι εθνικές ομάδες της Αγγλίας δεν πρόκειται να αγωνιστούν ξανά απέναντι στη Ρωσία όσο συνεχίζεται ο πόλεμος σε βάρος της Ουκρανίας.

«Ηχηρή» θέση απέναντι στη Ρωσία πήρε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνοντας την αποχή των εθνικών ομάδων της Αγγλίας από κάθε αγώνα που θα προκύψει στο μέλλον κόντρα στην εθνική Ρωσίας.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η FA αναγνώρισε τις «φρικαλεότητες» των Ρώσων και ως ένδειξη αλληλεγγύης στην ουκρανική κοινότητα, αποσύρει επ' αόριστον τις εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών, ανδρών και γυναικών από μελλοντικά παιχνίδια με αντίπαλο την «Αρκούδα».

«Από αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και για να καταδικάσουμε με όλη την καρδιάμας τις φρικαλεότητες στις οποίες προβαίνει η ρωσική ηγεσία, η FA επιβεβαιώνει ότι δεν θα αγωνιστούμε κόντρα στη Ρωσία σε οποιαδήποτε διεθνή αναμέτρηση στο εγγύς μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της το αρχαιότερο ποδοσφαιρικό όργανο.



BREAKING: England will not play any games against Russia for the foreseeable future. pic.twitter.com/Uu692PXrDg