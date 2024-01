Ακόμα μια απαράδεκτη χειρονομία του Εμιλιάνο Μαρτίνες στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ έγινε γνωστή...

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από όταν η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι κατάφερε να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ και νέες εικόνες και λεπτομέρειες για τον τελικό στον οποίο η Αλμπισελέστε επικράτησε της Γαλλία του Μπαπέ στο μεγάλο «ραντεβού» εξακολουθούν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Captains of the World», αποκαλύφθηκε μία ακόμα αντίδραση του τερματοφύλακα της «Αλμπισελέστε» Ντίμπου Μαρτίνες -που γενικώς απασχόλησε τόσο με την απόδοσή του, όσο και με τις αντιδράσεις του-.

Οι χρήστες των social media έκαναν γρήγορα viral την άσεμνη χειρονομία του γκολκίπερ στον Κιλιάν Μπαπέ όταν ο Γάλλος επιθετικός έσκυψε να πιάσει την μπάλα πριν εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μαρτίνες τον πλησιάζει και κάνει μια κίνηση με τη λεκάνη του στο ύψος του προσώπου του Γάλλου.

Εδώ το στιγμιότυπο:

I still can't believe Dibu Martinez got away with sexually assaulting Mbappe during the World Cup final. If he did that in the street he'd get a 5 year prison sentence minimum! pic.twitter.com/AKkHxcdh3W