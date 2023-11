Στο πλαίσιο καμπάνιας της Adidas ο Λιονέλ Μέσι φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της Αργεντινής που φόρεσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε το μοντέλο της Adidas στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής καμπάνιας. Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών θα λανσάρει μια «ρέτρο» αργεντίνικη collection και ο ηγέτης της Αλμπισελέστε που σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ πόζαρε με τη φανέλα που φόρεσε ο θρυλικός Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1994.

Ο Pibe de Oro αγωνίστηκε στις πρώτες δυο αναμετρήσεις των ομίλων στο τουρνουά των ΗΠΑ, σκόραρε κόντρα στην Ελλάδα, στην παρθενική της εμφάνιση στο τουρνουά και έδωσε ασίστ ενάντια στη Νιγηρία. Ο Ντιεγκίτο τέθηκε εκτός Μουντιάλ, καθώς βρέθηκε θετικός σε τεστ ντόπινγκ.

