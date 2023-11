Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας η χώρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει το Μουντιάλ το 2034 τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χειμώνα.

Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων για το τουρνουά η Αυστραλία αποσύρθηκε και συνεπώς οι Σαουδάραβες ανέλαβαν άνευ ανταγωνισμού να φιλοξενήσουν την γιορτή του ποδοσφαίρου σε έντεκα χρόνια.

Η πρώτη σκέψη ήταν πως λόγω των υψηλών θερμακρασιών της Αραβίας το Μουντιάλ του 2034 δεδομένα θα είναι χειμερινό, όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όμως όπως προκύπτει από επίσημα χείλη κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σε δηλώσεις του στην «AFP» ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας, Γιασέρ Αλ Μισεχάλ, τόνισε πως το βασίλειο μπορεί να φιλοξενήσει το τουρνουά σε οποιαδήποτε φάση του χρόνου.

«Υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να κρυώσουμε ή να βάλουμε κλιματισμό σε όλα τα στάδια, για να μη μιλήσουμε για το γεγονός ότι πολλές πόλεις του βασιλείου απολαμβάνουν μία πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα το καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις πιθανότητες», ανέφερε ο Αλ Μισεχάλ.

Will 2034 FIFA World Cup in Saudi Arabia be played over summer or winter?



Both options are still possible.



Despite summer temperatures in Saudi Arabia going up to 50 degrees Celsius, it's been noted that with the help of new technologies playing in summer could be an option. pic.twitter.com/LsS1Hiiazc