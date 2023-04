Πρωθυπουργός Πορτογαλίας: «Η Ουκρανία παραμένει στην υποψηφιότητα για το Μουντιάλ του 2030»

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η Ουκρανία παραμένει στην υποψηφιότητα για το Μουντιάλ του 2030, μαζί με Ισπανία και Μαρόκο.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, μίλησε στο 47ο Συνέδριο της UEFA στη Λισαβόνα και αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα της χώρας του για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Όπως έχει γίνει γνωστό οι Πορτογάλοι κατεβαίνουν σε κοινή υποψηφιότητα με την Ισπανία και το Μαρόκο, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως ο Κόστα επιβεβαίωσε πως τελικά στο «κόλπο» παραμένουν και οι Ουκρανοί!

«Έχουμε μια φιλοδοξία –μαζί με την Ισπανία, το Μαρόκο και την Ουκρανία– να διοργανώσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Μια κοινή προσφορά, μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου, να φιλοξενήσουμε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που ενώνει τον αθλητισμό και τις καλύτερες αξίες δύο ηπείρων, της Ευρώπης και της Αφρικής.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά δεν είναι όπλα πολέμου αλλά όργανα ειρήνης. Ο αθλητισμός είναι μια μοναδική πλατφόρμα με εκτεταμένο αντίκτυπο. Μέσω του ποδοσφαίρου, μπορούμε να επιτύχουμε ειρήνη, ανεκτικότητα και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος πρωθυπουργός.

🇵🇹 Today's #UEFACongress was opened by Portuguese Prime Minister António Costa , discussing the role of sport and football in society and Portugal's joint World Cup bid with Spain, Ukraine and Morocco.



