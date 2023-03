Μαρτίνες για την περίφημη χειρονομία: «Δεν είμαι περήφανος για αυτό, με προκάλεσαν οι συμπαίκτες μου»

Τον λόγο πίσω από την... ιδιαίτερη χειρονομία του κατά την απονομή του «Χρυσού Γαντιού» αποκάλυψε ο Έμι Μαρτίνες, που δήλωσε πως οι συμπαίκτες τον παρέσυραν σε αυτό το στοίχημα.

Από την πρώτη στιγμή η... ψύχραιμη αντίδραση και η χειρονομία του Εμιλιάνο Μαρτίνες με το που παρέλαβε το «Χρυσό Γάντι», σήκωσε πολλή κουβέντα. Ο Αργεντινός γκολκίπερ πάντως, σε συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κιλιάν Μπαπέ, αποκάλυψε γιατί προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, δηλώνοντας πως ουσιαστικά υπέκυψε σε μια πρόκληση των συμπαικτών του.

«Προφανώς και δεν είμαι περήφανος για αυτό, αλλά ήταν ένα στοίχημα. Λίγο πριν παραλάβω το "Χρυσό Γάντι" τα παιδιά μου είπαν: "Γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανες και στο Copa America;" Κι εγώ τους λέω: "Κι αν το κάνω;" κι εκείνοι απάντησαν: "Δεν το κάνεις". Είναι δικό τους λάθος», ανέφερε ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα.

Emiliano Martinez made his international debut for Argentina 🇦🇷 on June 3, 2021 against Chile.



🏆 2021 Copa America Champion

🏆 2022 Finalissima Champion

🏆 2022 World Cup Champion



He’s also won the Golden Glove both at the Copa America and World Cup. 🫡 pic.twitter.com/eDJc6CziPt