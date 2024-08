Ο Λιονέλ Μέσι δεν σκέφτεται σε καμία περίπτωση την απόσυρση του από την εθνική Αργεντινής και μάλιστα ήδη προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να κατέκτησε τον τρίτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του με την Αργεντινή στα γήπεδα των ΗΠΑ, ωστόσο ο pulga δεν σκέφτεται ακόμα την απόσυρση του από την «Αλμπισελέστε». Τι και αν πλέον έχει κατακτήσει τα πάντα; Ο Μέσι έχει ήδη το μυαλό του στην επιστροφή του στη δράση.

Σύμφωνα με τα Μέσα από την Αργεντινή, ο Μέσι προετοιμάζεται ήδη για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα και στη γρήγορη ανάρρωση του ώστε να είναι έτοιμος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ θέλει να ξεπεράσει όσο πιο σύντομα γίνεται τον τραυματισμό που αποκόμισε στον φετινό τελικό του Copa America ώστε να δώσει το «παρών» στα προκριματικά του Σεπτέμβρη.

(🌕) JUST IN: Leo Messi has made his demands clear: he is working on his rehabilitation and aims to be ready for Argentina National Team' World Cup qualifiers matches in September. He is determined to participate and is likely to be fit in time. @gastonedul 🚨🇦🇷 pic.twitter.com/7dxRwIBGZ6