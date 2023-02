H FIFA ανακοίνωσε επίσημα πως ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς που θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκρίθηκαν απευθείας στους ομίλους του τουρνουά.

ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και όπως ανακοίνωσε η FIFA και οι τρεις θα βρεθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης χωρίς να αγωνιστούν στα προκριματικά. Για πρώτη φορά η Ομοσπονδία δίνει τρία εισιτήρια άνευ αγώνων σε χώρες που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ.

Θυμίζουμε πως θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο θα αγωνιστούν 48 ομάδες και αυτή η αύξηση έπαιξε τον ρόλο της στην αύξηση των εισιτηρίων για τους ομίλους. Οι τρεις θέσεις θα αφαιρεθούν από τις συνολικές που δικαιούται η CONCACAF. Για την ακρίβεια θα προκριθούν τρεις ομάδες, αντί για έξι που δικαιούταν μέχρι σήμερα.

