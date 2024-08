Σύμφωνα με το «Athletic», ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να γίνει ο επόμενος προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών των ΗΠΑ.

Η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών βρήκε στο πρόσωπο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Γκρεγκ Μπερχάλτερ που αποχώρησε το καλοκαίρι μετά τον αποκλεισμό των Αμερικανών από τη φάση των ομίλων στο Κόπα Αμέρικα.

Το βρετανικό «Athletic» είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι ο Αργεντινός τεχνικός ήταν ένας από τους επικρατέστερους για τη θέση, αν και πηγές ανέφεραν ότι η Ομοσπονδία εξέταζε ακόμη πολλούς υποψηφίους εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο ο άλλοτε τεχνικός των Τότεναμ και Τσέλσι -που σημειώνουμε δεν έχει διευθύνει ποτέ εθνική ομάδα- ήταν η τελική επιλογή με στόχο να κοουτσάρει την ομάδα στο προσεχές Μουντιάλ του 2026!

