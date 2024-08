Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ο κύριος στόχος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, οι οποίες ψάχνουν για τον νέο τους προπονητή.

Η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Γκρεγκ Μπερχάλτερ που αποχώρησε το καλοκαίρι, μετά την απόρριψη της εν λόγω θέσης θέσης από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Σύμφωνα με πολλές πηγές από την Αμερική, στο στόχαστρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας έχει μπει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος με το πέρας της σεζόν αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι, μετά από έναν χρόνο παραμονής του στους Λονδρέζους.

Ο Μπερχάλτερ απομακρύνθηκε από τον πάγκο των ΗΠΑ μετά την τρίτη θέση και τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων στο Copa America, κατά τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της εθνικής.

Former Tottenham and Chelsea head coach Mauricio Pochettino is a top target for the #USMNT opening.



Full story from @PaulTenorio ⤵️