Ερντογάν: «Ο Ρονάλντο δεν έπαιξε βασικός στα νοκ άουτ του Μουντιάλ λόγω πολιτικής ποινής»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίστηκε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε βασικός στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του Κατάρ επειδή του είχε επιβληθεί πολιτική τιμωρία λόγω της στήριξης του στην Παλαιστίνη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται πως έχει κάνει αρκετό... ρεπορτάζ γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας «αποκάλυψε» στο πλαίσιο ενός Συνεδρίου στο Ενζουρούμ πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και αναφέρθηκε στην επιλογή του Φερνάντο Σάντος να μην τον ξεκινήσει βασικό στα νοκ άουτ παιχνίδια του Μουντιάλ του Κατάρ με Ελβετία και Μαρόκο.

