Η τρέλα για την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι έφτασε μέχρι το σπίτι του 35χρονου θρύλου στη γενέτειρά του στο Ροζάριο, όπου χιλιάδες Αργεντινοί «κατασκήνωσαν» και υποδέχθηκαν... τρελαμένοι τον αρχηγό της εθνικής τους.

Οι εικόνες από το Μπουένος Άιρες και την «παλίρροια» των πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν στην παρέλαση της εθνικής Αργεντινής ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο και δεν έχουν προηγούμενο.

Οι φίλοι της Αλμπισελέστε υποδέχθηκαν τους πρωταθλητές Κόσμου σαν πραγματικούς θριαμβευτές και στην περίπτωση του Λιονέλ Μέσι, οι Αργεντινοί «κατασκήνωσαν» μέχρι και έξω από το σπίτι του στο Ροζάριο!

Ο 35χρονος αρχηγός, από κοινού με τους Ντιμπάλα και Ντι Μαρία αποχώρησαν με ελικόπτερο και προορισμό τη γενέτειρά τους, με τον «Pulga» να καταφτάνει και να αντικρίζει πλήθος κατοίκων που περίμεναν καρτερικά μέχρι να έρθει και φώναζαν με την ψυχή τους «Σε ευχαριστούμε Λέο».

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.



🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”



pic.twitter.com/wWROPZkm9l