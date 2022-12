Απίστευτο κι όμως αληθινό! Το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της Αργεντινής δεν μπορούσε να προχωρήσει από το πλήθος κόσμου και τελικά οι παίκτες αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε... ελικόπτερα.

Αυτά μόνο στην Αργεντινή! Η κοσμοπλημμύρα στους δρόμους του Μπουένος Άιρες έφερε την άμεση αλλαγή πλάνων στην παρέλαση της Αργεντινής. Το ανοιχτό πούλμαν που μετέφερε την αποστολή δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει στον προορισμό του, γι' αυτό η Ομοσπονδία βρήκε έναν άλλο... απίθανο τρόπο. Οι παίκτες παράτησαν το πούλμαν, μπήκαν σε ελικόπτερα κι είδαν την... παλίρροια από τον ουρανό του Μπουένος Άιρες. Τα ελικόπτερα κατέληξαν στο προπονητικό κέντρο στο Εσέισα, εκεί όπου είχε αρχίσει η παρέλαση με το πούλμαν.

Argentina team is currently flying over Buenos Aires by helicopter as it got impossible for the bus to proceed due to 4 million people in the streets pic.twitter.com/8BUtuk6oWW