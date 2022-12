Η Equipe διαμαρτυρήθηκε έντονα για το τρίτο γκολ του Μέσι, τι όμως θα έλεγαν οι Γάλλοι αν ο Κολό Μουανί έβρισκε δίχτυα στο 123';

Στη Γαλλία φωνάζουν για το τρίτο γκολ της Αργεντινής στην παράταση, με την «Equipe» να επικαλείται τους ποδοσφαιρικούς κανόνες και να αναφέρει πως το τέρμα του Λιονέλ Μέσι δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο λόγος; Η αντικανονική παρουσία των αναπληρωματικών της Αργεντινής εντός αγωνιστικού χώρου που δεν... κρατιόντουσαν να ορμήσουν στον Μέσι, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν την επίτευξη του γκολ για το 3-2 στην παράταση.

Τι θα γινόταν όμως αν στο 123' ο Κολό Μουανί έβρισκε δίχτυα; Στην τεράστια ευκαιρία του Γάλλου έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο όλος ο πάγκος των Μπλε. Θυμίζουμε, πως ο κανονισμός αναφέρει πως ο διαιτητής μπορεί να ακυρώσει αυτό το γκολ, αν γίνει αντιληπτό από τον ίδιο η είσοδος παικτών. Επίσης ο κανονισμός προβλέπει, πως από τη στιγμή που το ματς συνεχίζεται, το γκολ μετράει κανονικά και ο ρέφερι είναι υποχρεωμένος απλά να εξασφαλίσει ότι το επιπλέον άτομο βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου.

Emiliano Martínez with the save of the World Cup.

