Στη Γαλλία φωνάζουν για το τρίτο γκολ της Αργεντινής στην παράταση, με την «Equipe» να επικαλείται τους ποδοσφαιρικούς νόμους και να αναφέρει πως το τέρμα του Λιονέλ Μέσι δεν έπρεπε να μετρήσει. Δείτε τη φάση και τι προβλέπει ο κανονισμός.

Η Αργεντινή γιορτάζει την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, οι περισσότεροι ουδέτεροι χάρηκαν με την ψυχή τους τον συναρπαστικό τελικό που προσέφεραν οι δύο ομάδες, αλλά στη Γαλλία «βράζουν» για τον ρέφερι της αναμέτρησης, Μαρτσίνιακ και το VAR.

Η γαλλική εφημερίδα βαθμολόγησε μόλις με «2» τον Πολωνό διαιτητή, ο οποίος κατά γενική ομολογία διαχειρίστηκε υποδειγματικά το ειδικό βάρος της αναμέτρησης και «χτύπησε» ξανά με... καθαρό μυαλό, υποστηρίζοντας πως το δεύτερο γκολ του Λιονέλ Μέσι στην παράταση δεν έπρεπε να μετρήσει.

Ο λόγος; Η αντικανονική παρουσία των αναπληρωματικών της Αργεντινής εντός αγωνιστικού χώρου που δεν... κρατιόντουσαν να ορμήσουν στον Μέσι, κλάσματα του δευτερολέπτου πριν την επίτευξη του γκολ για το 3-2 στην παράταση.

Ουσιαστικά, το γαλλικό Μέσο χρησιμοποίησε ένα «καρέ» που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει το γήπεδο από ψηλά, επιβεβαιώνοντας τον κανονισμό που προβλέπει ότι αν ένας από τους παίκτες ή το σταφ της ομάδας που πετυχαίνει γκολ στην ίδια φάση μπει στον αγωνιστικό, ο ρέφερι πρέπει να ακυρώσει το γκολ πριν δώσει συνέχεια στο ματς.

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P