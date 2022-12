Don’t cry for me... France

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος παραφράζει το γνωστό τραγούδι, γράφοντας για τους Γάλλους που μπορεί να έχασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως έδειξαν πως είναι η ομάδα που θα πρωταγωνιστεί για πολλά ακόμα χρόνια.

Όλος ο πλανήτης (δικαιολογημένα) ασχολείται αυτή τη στιγμή με τον Λιονέλ Μέσι και την εθνική Αργεντινής. Όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στους νικητές, όμως ως γνωστόν... η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στο νικητή. Θα ήταν τέτοιο το ξέσπασμα όλου του κόσμου, σε περίπτωση που η «αλμπισελέστε» νικούσε... σβηστά με 2-0; Αν η Γαλλία δεν είχε ισοφαρίσει σε 2-2, αν το ματς δεν πήγαινε στα πέναλτι, αν ο Μαρτίνεζ δεν είχε κάνει την επέμβαση της ζωής του στο 120’, αν, αν, αν...; Φυσικά και όχι.

Ο Κιλιάν Μπαπέ πάλεψε σχεδόν μόνος του απέναντι στην Αργεντινή, όμως τι άλλο να κάνει; Τρία γκολ σε κανονική διάρκεια και παράταση, άλλο ένα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως στο τέλος έκλαιγε απαρηγόρητος στην αγκαλιά του Εμανουέλ Μακρόν. Αύριο κλείνει τα 24 του χρόνια και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση ενός δεύτερου Μουντιάλ στην καριέρα του. Ξέρετε, όμως, πόσες διοργανώσεις έχει ακόμα μπροστά του, εφόσον έχει την υγειά του ο άνθρωπος; Τουλάχιστον τρεις. Το καλοκαίρι του 2026 θα είναι 27 ετών, οπότε υπολογίστε. Στα 35 του (όσο είναι τώρα ο Μέσι), ο Μπαπέ θα μπορεί να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2034!

Και δεν είναι μόνο ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν σε αυτή την κατηγορία για τους «τρικολόρ». Και μόνο από την ενδεκάδα των Γάλλων στο χθεσινό τελικό, μπορεί κανείς να καταλάβει πολλά για το τι... έπεται. Ουσιαστικά μόνο ο Λιορίς (35) και ο Ζιρού (36) δεν έχουν πιθανότητες να αγωνιστούν στο επόμενο Μουντιάλ. Γιατί ακόμα και ο Γκριεζμάν, το 2026 θα είναι στα 35 του. Πάρτε χαρτί και σημειώστε. Τσουαμενί (22), Κουντέ (24), Ουπαμεκανό (24), Τεό Ερναντέζ (25), Ντεμπελέ (25), Ραμπιό (27), Βαράν (29). Όσο για αυτούς που μπήκαν αλλαγή; Καμαβινγκά (20), Κόλο Μουανί (23), Φοφανά (23), Κονατέ (23), Ντισασί (24), Τουράμ (25), Κομάν (26). Καταλαβαίνει κανείς τι συνέχεια θα έχει αυτή η ομάδα. Αφήστε και πόσα άλλα γαλλικά «διαμαντάκια» θα έχουν βγει τα επόμενα χρόνια.

Εκτός από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο, όλη αυτή η φουρνιά των Γάλλων ποδοσφαιριστών έχει την τύχη να καθοδηγείται στην εθνική ομάδα από τον Ντιντιέ Ντεσάν. Πραγματικός «στρατηγός» ο 54χρονος τεχνικός, δε δίστασε να κάνει αλλαγή δύο από τα πιο βαριά «χαρτιά» της ομάδας, πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Το έβλεπε από νωρίς ότι το πράγμα δεν κυλούσε καλά και ανακάτεψε την τράπουλα από νωρίς, δίχως να σκεφτεί το κόστος. Και τι μπορεί υπολογίσει ο άνθρωπος που ήταν αρχηγός στην ομάδα του Ζιντάν και προπονητής στην προ τετραετίας επιτυχία; Η γαλλική ομοσπονδία οφείλει να... αλυσοδέσει για πολλά χρόνια τον Ντεσάν στον πάγκο των «τρικολόρ». Όχι αύριο... χθες.

Γι’ αυτό και δεν υπάρχει λόγος για δάκρια σε αυτή τη Γαλλία. Don’t cry for me... France. Γιατί στις λεπτομέρειες δεν είναι αυτή τη στιγμή παγκόσμια πρωταθλήτρια, ώστε να πανηγυρίζει το back to back. Όμως για αυτή την ομάδα τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ίσα-ίσα που το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Αρχής γενομένης από το Euro 2024. Αμφιβάλλει κανείς ότι η εθνική Γαλλίας θα είναι στα γήπεδα της Γερμανίας το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου;