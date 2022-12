Η συγκινητική έκκληση του προπονητή της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι στον Λιονέλ Μέσι πίσω, το 2016, επανήλθε στην επιφάνεια καθώς οι δυο τους κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου!

Πίσω στο 2016, ο Λιονέλ Μέσι, στεκόταν μπροστά στις κάμερες της αργεντίνικης τηλεόρασης και γνωστοποιούσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, "κουρασμένος" από την προσπάθειά του να κατακτήσει ένα σημαντικό τρόπαιο χωρίς επιτυχία. Αυτή του η δήλωση έγινε μετά από τον χαμένο τελικό του Κόπα Αμέρικα από τη Χιλή στα πέναλτι, τρίτο συνεχόμενο χαμένο τελικό της Αργεντινής σε μεγάλη διοργάνωση (Μουντιάλ 2014, Κόπα Αμέρικα 2015, Κόπα Αμέρικα 2016).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν υλοποίησε παρά για δύο μήνες εκείνη την επιθυμία και ξόρκισε όλες τις απογοητεύσεις του το βράδυ της Κυριακής (18/12) στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στη Γαλλία και τη δραματική νίκη της «αλμπισελέστε» στη διαδικασία των πέναλτι.

Σε εκείνη την απόφαση του Λίο να μην υπηρετήσει ξανά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο νυν προπονητής του, Λιονέλ Σκαλόνι, τον παρακάλεσα ανοιχτά να μείνει στην ομάδα. Συγκεκριμένα, έκανε ένα tweet στον λογαριασμό του στο Twitter με μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι να ντριμπλάρει τους αμυντικούς και τα εξής λόγια: «Αυτή η εικόνα τα λέει όλα... Μη φύγεις Λίο».

Δείτε το tweet:

Lionel Scaloni tweeted this image when Messi retired from international football after losing to Chile in the Copa America final.



Six years later, Scaloni became Argentina coach and helped Messi win three international trophies, including his first World Cup 🥺🏆 pic.twitter.com/dB4khjh645