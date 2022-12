Ξαφνική αλλαγή στα πλάνα του Λιονέλ Σκαλόνι για τον τελικό απέναντι στη Γαλλία, με τον Ταλιαφίκο να παίρνει τη θέση του Ακούνια που λόγω προβλήματος τραυματισμού δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Γνωστή έχει γίνει η αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία, με τον Λιονέλ Σκαλόνι όμως να αναγκάζεται να προχωρήσει σε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Συγκεκριμένα, ο Μάρκος Ακούνια έχει ενοχλήσεις και τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας θα καλύψει ο Νικολάς Ταλιαφίκο.

Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Μαρτίνεζ, Μολίνα, Ταλιαφίκο, Ρομέρο, Οταμέντι, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Μέσι, Ντι Μαρία, Άλβαρες

(🌕) Tagliafico is starting instead of Acuña!! @gastonedul 🚨🇦🇷