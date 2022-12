Με τον Μέσι που «σπάει» ρεκόρ συμμετοχών στο Μουντιάλ και με τον Ντι Μαρία να επιστρέφει στο βασικό σχήμα θα παραταχθεί η Αργεντινή στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Γαλλία.

Η Αργεντινή είναι έτοιμη να διεκδικήσει το χρυσό τρόπαιο του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (18/12-17:00) με την αρχρική ενδεκάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να γίνεται γνωστή περίπου μιάμιση ώρα πριν το παιχνίδι. Φυσικά, βασικός ο Μέσι που θα φτάσει τις 26 συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο και θα «σπάσει» το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε ο Λόταρ Ματέους, ενώ στο αρχικό σχήμα επιστρέφει και ο Ντι Μαρία ο οποίος ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.

Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Μαρτίνεζ, Μολίνα, Ακούνια, Ρομέρο, Οταμέντι, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Μέσι, Ντι Μαρία, Άλβαρες

26 - Lionel Messi is set to become the all-time record holder for most games played at the World Cup (26). Enduring. pic.twitter.com/WmDnXp6h6n