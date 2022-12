Τρομερή συμβολική κίνηση από την Ομοσπονδία της Αργεντινής, που δείχνει να αναγνωρίζει το μέγεθος και την προσφορά του Αγουέρο καλώντας τον στην αποστολή για τον τελικό στο Μουντιάλ του Κατάρ με τη Γαλλία

Ο σπουδαίος Σέρχιο Αγουέρο στην αποστολή της Αργεντινή για το μεγάλο τελικό με την Γαλλία, στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μάλιστα, ο σπουδαίος παλαίμαχος επιθετικός είχε την ευκαιρία να κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο με τον Μέσι, με τους δύο πολύ καλούς φίλους και κουμπάρους να... θυμούνται τα παλιά.

Ο 34χρονος, ο οποίος είπε «αντίο» στη δράση λόγω προβλήματος στην καρδιά, είναι αυτές τις μέρες στο πλευρό της εθνικής αλλά όπως φαίνεται θα γευτεί την εμπειρία του τελικού ως ο 27ος παίκτης της αποστολής του Σκαλόνι. Μάλιστα, ο ίδιος πήρε μέρος και στην προπόνηση πετυχαίνοντας κι ένα γκολ, ενώ έπιασε κι ένα πέναλτι!

Kun Aguero scored a rocket goal ⚽ and then saved this penalty 🥅 as goalkeeper in Argentina 🇦🇷 training. 😊pic.twitter.com/EXa5i0MKIi