Οι Σέρβοι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα θέλησαν να «πικάρουν» τους Κροάτες και την ώρα του αγώνα με τη Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague φώναζαν «Argentina, Argentina».

Μπορεί το ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague να ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος αλλά για λίγο οι Σέρβοι οπαδοί σταμάτησαν να ασχολούνται με το μπασκετ και έγιναν... ποδοσφαιρικοί. Οι φίλοι των Ερυθρόλευκων την ώρα που οι διαιτητές εξέταζαν την τελευταία φάση φώναζαν «Argentina, Argentina», θέλοντας να πικάρουν τους Κροάτες.

Εκείνη την ώρα η Αλμπισελέστε νικούσε ήδη με 2-0. Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας εν τέλει νίκησε τη Ζαλγκίρις με 77-73.

.@kkcrvenazvezda fans chant "Argentina! Argentina! 🇦🇷" in the last seconds of the game🗣️ pic.twitter.com/X0SiLnp4h3