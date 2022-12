Σχεδιασμούς για επέκταση της χωρητικότητας του «Έτιχαντ» σε 60.000 θέσεις κάνει η Μάντσεστερ Σίτι, εργασία που θα περιλαμβάνει το χτίσιμο μουσείου και ξενοδοχείου γύρω από το στάδιο των Πολιτών.

Σεζόν με τη σεζόν η Μάντσεστερ Σίτι «μεγαλώνει» και η διοίκησή της φαίνεται πως σκοπεύει να κάνει μεγαλύτερο και το «σπίτι» της ομάδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, οι Πολίτες ήδη έχουν ξεκινήσει την έρευνα και τους σχεδιασμούς της επέκτασης του «Έτιχαντ».

Αυτή τη στιγμή η χωρητικότητά του φτάνει τις 53.500 θέσεις, όμως στο μέλλον, με το χτίσιμο ενός τρίτου διαζώματος στο βόρειο τμήμα, αναμένεται να «αγγίξει» τις 60.000. Μάλιστα, στο πλαίσιο των εργασιών εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτιστεί και ένα μουσείο αλλά και ένα ξενοδοχείο στην περιφέρεια του σταδίου.

