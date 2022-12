Τέσσερις Ολλανδοί ποδοσφαιριστές έστησαν κλοιό γύρω από τον Λαουτάρο και επιχείρησαν με mindgames να τον αποσυντονίσουν πριν από το κρίσιμο τελευταίο πέναλτι της Αργεντινής.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι προκλητικοί πανηγυρισμοί των Αργεντινών μπροστά στους Ολλανδούς μετά την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ στη διαδικασία των πέναλτι, με πολλούς να κατακρίνουν τη συμπεριφορά των παικτών του Σκαλόνι.

Από την πλευρά του ο Οταμέντι θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μετά το τέλος του ματς τονίζοντας πως οι πανηγυρισμοί ήρθαν ως απάντηση στα.... mindgames των Οράνιε κατά τη ρώσικη ρουλέτα και τα τελευταία βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται να τον δικαιώνουν.

Συγκεκριμένα τέσσερις Ολλανδοί ποδοσφαιριστές σχημάτισαν κλοιό πίεσης γύρω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες και τον ακολούθησαν για μερικά μέτρα, προσπαθώντας ουσιαστικά να τον αποσυντονίσουν πριν εκτελέσει το τελευταίο κρίσιμο πέναλτι.

@MailSport got it backwards. Watch Holland players taunting Lautaro Martinez before last penalty. pic.twitter.com/QFXNKVeoeM