Η αγγλική εφημερίδα Sun αγόρασε τα δικαιώματα διαφημιστικών πινακίδων κοντά στον Πύργο του Άιφελ με σκοπό να... προκαλέσει ενόψει του προμιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία.

Σε ρυθμούς... προημιτελικού κινούνται οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Το βράδυ του Σαββάτου (9/12, 21:00) οι φιναλίστ του Euro 2020 και οι νυν πρωταθλητές κόσμου θα μονομαχήσουν για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και η «Sun» θέλει να... δυναμιτίσει το κλίμα.

Η βρετανική εφημερίδα n αγόρασε τα δικαιώματα διαφημιστικών πινακίδων κοντά στον Πύργο του Άιφελ με σκοπό να... προκαλέσει ενόψει τους Γάλλους ενόψει του μεγάλου ματς. Στην «καρδιά» της Πόλης του Φωτός δεσπόζον φωτογραφίες των Κέιν, Φόντεν, Μπέλινγκχαμ, Γουόκερ, λογοπαίγνια και φυσικά το «it's coming home».

