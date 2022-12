Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμφωνήσει με την Παλμέιρας για την απόκτηση του 16χρονου wornderkid Έντρικ και θα «δέσει» τον Βραζιλιάνο μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να θεωρείται ο Έντρικ. Η Βασίλισσα και η Παλμέιρας έδωσαν τα χέρια τους για τη μεταγραφή του 16χρονου wornderkid με την τιμή της μεταγραφής να ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Οι Μερένγκες θα δώσουν 60 εκατομμύρια στο κλαμπ της Βραζιλίας συν ακόμα 12 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους.

Understand Endrick will sign a contract valid until June 2030 with Real Madrid. It’s gonna be a six year deal. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid It will be valid starting from June 2024 until June 2030. Impressive for a boy born in 2006 who’s gonna cost €60m plus €12m taxes. pic.twitter.com/Gma8dUj33e

Ο επόμενος... Ρονάνλντο θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2030! Ο 16χρονος επιθετικός θα βάλει άμεσα την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη Ρεάλ και θα γίνει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης από το 2024, όταν και θα ενηλικιωθεί. Η συμφωνία είναι προφορική όμως... οριστική, με τις τελικές υπογραφές να πέφτουν μέσα στον Δεκέμβριο.

Important to add: nothing signed yet for Endrick deal and it should take some days, but there’s full verbal agreement between all parties, clubs and player. It’s done — will be sealed soon. 🇧🇷🤝🏻 #RealMadrid



❗️ No way to see Endrick available for Real Madrid before July 1, 2024. pic.twitter.com/f8sablC0ct