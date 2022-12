Ο γιος του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία ο πάτερας του έγραψε ιστορία.

Το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 13 ετών υπέγραψε ο γιος του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, Μαρσέλο. Ο Έντσο Άλβες αγωνίζεται στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και σήμερα (3/12) επισκέφτηκε τα γραφεία του κλαμπ μαζί με τον πατέρα του για να υπογράψει το πρώτο του συμβόλαιο με τη Βασίλισσα.

Marcelo’s son Enzo Alves has signed his first Real Madrid contract today. ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



Fair to remember that Marcelo is the most decorated Real Madrid player of all-time with 25 titles. pic.twitter.com/zlPUAx6CqX