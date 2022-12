Μια τρομερή σύμπτωση έχει «γεμίσει» τα social media, συνδέει την υπογραφή των Ροναλντίνιο και Μπαπέ στην Παρί Σεν Ζερμέν και... δείχνει πως ο Μέσι και η Αργεντινή θα κατακτήσουν το Μουντιάλ του 2022.

Θα μπορούσε η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να συνδέεται με κάποιο τρόπο με την υπογραφή ενός παίκτη στην Παρί Σεν Ζερμέν; Η αλήθεια είναι πως τα social media έχουν... βουίξει με το σενάριο μιας φοβερής σύμπτωσης σύμφωνα με την οποία ο Μέσι και η Αργεντινή θα κατακτήσουν το Μουντιάλ του 2022.

Ο Ροναλντίνιο πήρε μεταγραφή στους Παριζιάνους το 2001 και το 2002 σήκωσε με τη Βραζιλία το χρυσό τρόπαιο. Ο Μπαπέ έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2018, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε υπογράψει στην Παρί. Τι μπορεί να λέει, λοιπόν, για τις ελπίδες του Μέσι στη διοργάνωση του 2022 το ότι έγινε παίκτης των Πρωταθλητών Γαλλίας το 2021;

2001: Ronaldinho signs with PSG 🇧🇷

2002: Ronaldinho wins the World Cup 🏆



2017: Mbappe signs with PSG 🇫🇷

2018: Mbappe wins the World Cup 🏆



2021: Messi signs with PSG 🇦🇷

2022: 🏆❓ pic.twitter.com/deS0XtQ3YT