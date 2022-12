Με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στην αποστολή της θα παραταχθεί η Αγγλία στον προημιτελικό απέναντι στη Γαλλία (10/12, 21:00), καθώς ο Βρετανός εξτρέμ θα επιστρέψει εγκαίρως στο Κατάρ μετά την εσπευσμένη αποχώρηση λόγω της ένοπλης ληστείας στο σπίτι του.

Η παρουσία του Ραχίμ Στέρλινγκ στον προημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Γαλλία (10/12, 21:00) αποτελούσε ερωτηματικό για την εθνική Αγγλίας, μετά την εσπευσμένη αποχώρησή του από την αποστολή για να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του που έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο σπίτι τους. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα επικρατήσει το ευκταίο σενάριο, μια και ο εξτρέμ της Τσέλσι πρόκειται να γυρίσει εγκαίρως στο Κατάρ για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που καθιστούσαν αμφίβολη την επιστροφή του, ο Στέρλινγκ αναμένεται στη βάση των Τριών Λιονταριών στην Αλ Ουάκρα του Κατάρ την Παρασκευή, ένα 24ωρο δηλαδή πριν από τη σέντρα του προημιτελικού, θέτοντας έτσι εαυτόν στη διάθεση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και παρέχοντας μια έξτρα «ένεση» αυτοπεποίθησης για την πρώτη ιστορικά «μονομαχία» της Αγγλίας κόντρα στους Μπλε.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η FA με ανακοίνωσή στην ιστοσελίδα της.

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.



The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ