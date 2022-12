Ο Κιλιάν Μπαπέ όπως αναμενόταν επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και θα είναι απόλυτα έτοιμος για τη μεγάλη «μάχη» της Γαλλίας με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

«Παρών» φωνάζει ο Κιλιάν Μπαπέ, ενόψει του μεγάλου αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ (10/12, 21:00). Ο 23χρονος σούπερ σταρ τις προηγούμενες μέρες ταλαιπωρήθηκε από μικροενοχλήσεις στον αστράγαλοοι οποίες βέβαια δεν έχουν επηρεάσει την απόδοση του και την Τρίτη (6/12) για προληπτικούς λόγους ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης σε κλειστό χώρο.

Ο Γάλλος επιθετικός σήμερα (7/12) επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων μαζί με τους συμπαίκτες του. Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι σε φανταστική κατάσταση και μέχρι στιγμής μετράει πέντε γκολ και δυο ασίστ σε τέσσερις αναμετρήσεις στο τουρνουά.

🚨| Kylian Mbappé is back in full training with the rest of the France squad.



[via @MelissaReddy_]. #FRA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NMVoGfTh3g