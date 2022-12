Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά την εξαιρετική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους που τους υποδέχτηκαν

Η Ιαπωνία ήταν μια από τις ομάδες που ξεχώρισαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Οι Ασιάτες έφτασαν μέχρι τους «16» χάρη στις σπουδαδίες νίκες τους επί της Γερμανίας και της Ισπανίας αλλά έχασαν στα πέναλτι το εισιτήριο για τα προημιτελικά από την Κροατία.

Η αποστολή των Σαμουράι επέστρεψε την Τετάρτη (7/12) στην Ιαπωνία και γνώρισε την αποθέωση. Πλήθος φιλάθλων μαζεύτηκε στο αεροδρόμιο της Ναρίτα και επεφύλασσε υποδοχή ηρώων στην ομάδα του Χατζίμε Μοριγιάσου.

Japan National Team receives a hero's welcome after their display in the Qatar 2022 World Cup.#Andydotcom pic.twitter.com/pqXnXMEd9u