Ένας γίγαντας γεννημένος στον Καναδά και μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στην Ισπανία, «ντύθηκε» σούπερ ήρωας το βράδυ της Τρίτης (6/12) και «σημάδεψε» για πάντα την ιστορία του Μαρόκου.

Ο Γιασίν Μπουνού (Μπόνο) ήταν ο τελευταίος που έφυγε από τα αποδυτήρια του Μαρόκου το βράδυ της Τρίτης (6/1). Ήταν εμφανώς καταπονημένος ψυχικά και σωματικά, αλλά το χαμόγελο δεν εγκατέλειψε ποτέ το πρόσωπό του. Βέβαια κλείνοντας πίσω του την πόρτα των αποδυτηρίων, η βραδιά του δεν τελείωσε. Δύο ώρες μετά την ιστορική νίκη της ομάδας του κόντρα στην Ισπανία (3-0 πεν.), ο Μπόνο έδινε ακόμα συνεντεύξεις σε όποιον ζητούσε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο Τύπο. Στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα αραβικά, στα γαλλικά. Κάθε φορά που θυμόταν τους απίστευτους ηρωισμούς του στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη «ρόχα» αναφωνούσε: «Ήταν απίστευτο».

«Είναι μια ιστορική στιγμή. Δεν είχα καν προετοιμαστεί τόσο πολύ για τα σουτ. Υπήρχε τόση πίεση στο παιχνίδι, έτσι απλά προσπάθησα να το απολαύσω. Για τα πέναλτι, είναι λίγο το ένστικτο, λίγο η τύχη και τέλος, δεν υπάρχουν πολλά άλλα», δήλωσε στο ESPN.

Και κάθε φορά που μιλούσε ο ενθουσιασμός, η κούραση κι η έμφυτη ηρεμία του βρίσκονταν σε μια διαμάχη, την οποία τελικά εξέφραζε με χαμόγελο. Είναι -ακόμα ένα- μεγάλο επίτευγμα αν σκεφτείς το μέγεθος της επιτυχίας που είχε μόλις βιώσει ή τί σημαίνει αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα για τους συμπαίκτες του και για τους ανθρώπους τους. «Είμαστε τόσο χαρούμενοι για τους οπαδούς, για τους ανθρώπους μας, για τις οικογένειές μας», είπε. «Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε τι αντιπροσωπεύει αυτή η νίκη για το Μαρόκο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νιώσαμε την απίστευτη υποστήριξη από τους οπαδούς μας και τη χρησιμοποιήσαμε σήμερα», ανέφερε.

Είτε το Μαρόκο επικρατήσει επί της Πορτογαλίας του Σάντος στα προημιτελικά είτε όχι, ο Μπουνού θα είναι για πάντα ήρωας για τους ανθρώπους της χώρας του. Ένας δημοσιογράφος στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη μεγάλη πρόκριση, πήρε τον λόγο όχι για να θέσει μια ερώτηση, αλλά για να τον ευχαριστήσει, εκείνον και τον προπονητή της ομάδας, που ήταν παρών.

«Είμαι δημοσιογράφος από το Μαρόκο, αλλά μπορώ να μιλήσω στα αγγλικά ώστε κάθε άνθρωπος στο δωμάτιο να καταλάβει τι θα πω. Γιασίν και Βαλίντ σήμερα γράψατε ιστορία. Δεν έχω κάποια ερώτηση, θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του μαροκινού ποδοσφαίρου. Απανακτήσατε την εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης γενιάς Μαροκινών. 40 εκατομμύρια Μαροκινοί είναι χαρούμενοι σήμερα. Σε ευχαριστώ κόουτς Βαλίντ, σ' ευχαριστώ Μπόνο για όλα όσα κάνατε. Σήμερα σημαδέψατε την ιστορία του Μαρόκου. Μιλάω και έχω δάκρυα στα μάτια μου γιατί ειλικρινά σημαδέψατε την ιστορία του Μαρόκου. Σας ευχαριστώ», ανέφερε συγκεκριμένα.

