Μετά την επική πρόκριση της χώρας τους απέναντι στην Ισπανία στους «8» του Μουντιάλ χιλιάδες οπαδοί του Μαρόκου που ζουν στην Ιβηρική χώρα πανηγύρισαν στους δρόμους της Μαδρίτης.

Οι οπαδοί της Ρεάλ και της Ατλέτικο το είχαν υποψιαστεί και φρόντισαν να πάρουν τα μέτρα τους. Μετά τη μυθική πρόκριση της χώρας τους επί της Ισπανίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ όμως, τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους χιλιάδες Μαροκινούς που εδώ και χρόνια ζουν στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, από το να πανηγυρίσουν έξαλλα την επιτυχία τους. Έτσι, ξεχύθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και με καπνογόνα και συνθήματα έκαναν τη νύχτα μέρα.

There are around 900,000 Moroccans in Spain and they are partying hard right now.🎉🇲🇦



These are the streets of Madrid…



