Ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ ήταν από τους πρωταγωνιστές στην πορεία που έκανε η Νότια Κορέα μέχρι τους «16» της διοργάνωσης έχοντας κορυφαίες επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

Μέτα την συμμετοχή του στην πρώτη δεκάδα των πιο δημιουργικών παικτών της διοργάνωσης στο τέλος των ομίλων, ο Κορεάτης μέσος του Ολυμπιακού πήρε θέση στο... βάθρο σε μία άλλη στατιστική κατηγορία.

Ο Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ είναι ο δεύτερος σε ισοβαθμία με τον Ορελιέν Τσουαμενί της Ρεάλ Μαδρίτης σε επιτυχημένες πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου στο Μουντιάλ μετά το τέλος της φάσης των «16». Πιο συγκεκριμένα ο 26χρονος μέσος έχει 33 επιτυχημένες μεταβιβάσεις σ' αυτό το κομμάτι του γηπέδου σε συνολικά 54 προσπάθειες. Το ποσοστό επιτυχίας του αγγίζει το 61% σε αντίθεση με του Γάλλου που έχει 33/37 και φτάνει το 89%.

Ο μόνος παίκτης που έχει περισσότερες πάσες από τον παίκτη των «ερυθρολεύκων» είναι ο Πέδρι της Ισπανίας που έχει 44 επιτυχημένες σε 51 απόπειρες έχοντας ποσοστό επιτυχίας ύψους 86%.

Από κει και πέρα από 30 τέτοιες επιτυχημένες πάσες έχουν οι Ρόδρι, Ντε Πολ, Άντερσεν, Χόιμπιεργκ και Μέσι.

