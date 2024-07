Σύμφωνα με δημοσιεύματα η περίπτωση του Γκουστάβο Πογέτ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ομοσπονδίας της Νότιας Κορέας.

Ελεύθερος στην αγορά κυκλοφορεί ο Γκουστάβο Πογέτ μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την ΕΠΟ. O μέχρι πρότινος τεχνικός της Ελλάδας αναζητεί τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη και δεν αποκλείεται να συνεχίσει σε πάγκο εθνικής ομάδας.

Τις προηγούμενες εβδομάδες ο Ουρουγουανός κόουτς «συνδέθηκε» με την τεχνική ηγεσία της Ιρλανδίας και σύμφωνα με δημοσίευμα αποτελεί από τα φαβορί για τον πάγκο της Νότιας Κορέας. Όπως προκύπτει «αντίπαλος» του Πογέτ για τη θέση είναι ο πρώην προπονητής της Νόριτς, Ντάβιντ Βάγκνερ, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

The KFA technical director Lee Lim-saeng departed for Europe today. He plans to meet with Gus Poyet and David Wagner, candidates for the South Korea national team manager position. (Sports Chosun) pic.twitter.com/QK4tCq8aMK