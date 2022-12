Με τρομερή καρφωτή κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Γιουράνοβιτς, ο Πέρισιτς ισοφάρισε για την Κροατία στο 56ο λεπτό.

Αντίδραση στο γκολ του Μαέντα βρήκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο η Κροατία. Στο 56ο λεπτό, ο Γιόσιπ Γιουράνοβιτς έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από την δεξιά πλευρά της επίθεσης, η οποία βρήκε τον Ιβάν Πέρισιτς μέσα στην περιοχή. Με μια άπιαστη καρφωτή από σημαντική απόσταση, ο άσος της Κροατίας και της Τότεναμ σημάδεψε την απέναντι γωνία του Ιάπωνα τερματοφύλακα και έφερε σε ισορροπία το παιχνίδι με τους «Σαμουράι» για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2022.

Μάλιστα, ο Πέρισιτς έφτασε τα δέκα γκολ, που είναι και τα περισσότερα που έχει σκοράρει παίκτης της Κροατίας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης (Μουντιάλ και Euro).

