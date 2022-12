Ο Χάρι Κέιν διεύρυνε το αλάνθαστο ποσοστό ευστοχίας σε τελικές εντός στόχου που μετράει σε Παγκόσμια Κύπελλα και η επίδοσή του είναι η καλύτερη που έχει σημειωθεί τουλάχιστον από το 1966!

Οι φίλοι της εθνικής Αγγλίας τον περίμεναν καιρό να πάρει το «όπλο» του σε αυτό το Μουντιάλ. Όταν, όμως, το κάνει, έχει αποδείξει πως απλά... δεν χάνει. Και το απέδειξε για άλλη μια φορά. Ο Χάρι Κέιν έσπασε το «ρόδι» στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά έμεινε πιστός στο τρομερό σερί που έχει χτίσει από το τουρνουά του 2018, σύμφωνα με το οποίο όταν εκτελεί εντός εστίας, σκοράρει!

Το «ό,τι πάει μέσα, γράφει» που χρησιμοποιούμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο έχει βρει την πλήρη ταύτιση με τον στράικερ της Τότεναμ, ο οποίος στόχευσε για πρώτη φορά εστία έστω και στο τέταρτο παιχνίδι του και δεν λάθεψε ούτε τώρα, γράφοντας το 2-0 για τα Τρία Λιοντάρια στις καθυστερήσεις του α' μέρους κόντρα στη Σενεγάλη μετά από υποδειγματική αντεπίθεση.

Έτσι, ο Κέιν έφτασε το 7/7: επτά τελικές εντός εστίας σε Μουντιάλ, επτά γκολ! Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στο Μουντιάλ, ένας παίκτης δηλαδή να έχει 100% ευστοχίας σε τουλάχιστον επτά τελικές, τουλάχιστον από το 1966 όταν και η Αγγλία κατέκτησε το μοναδικό τρόπαιο της ιστορίας της!

7 - Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 has scored seven goals with just seven shots on target at the World Cup, the most of any player with 100% of shot conversion rate with shots on target since at least 1966. Infallible. pic.twitter.com/PQH7SPEP1f